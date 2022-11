Uomini e Donne | un corteggiatore di Lavinia Mauro avvistato “mano nella mano con una bellissima ragazza”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 30 novembre 2022)è la tronista di questa nuova edizione diche sul piccolo schermo ha deciso di trovare l’amore della sua vita. Per lei sono scesi diversi ragazzi, uno in particolare, sembrava non esserle stato indifferente: Francesco Griffo. Con l’arrivo di Alessio Campoli però, le cose sono cambiate. Alessio lo avevamo già conosciuto durante il trono di Angela Nasti, la sorella della discussa influencer e ex naufraga, Chiara. Ilrole aveva fatto notare infatti che, a detta sua, stava elemosinando delle attenzioni da Griffo che non avrebbero portato a nulla, dubitando quindi della sua sincerità. Dopo aver messo la pulce nell’orecchio della tronista, quest’ultima ha iniziato a dirsi piuttosto scettica nei confronti del giovane. Dalle ...