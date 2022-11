Uomini e Donne | Desdemona contro Riccardo per difendere Giulia | «Non ti fare trattare così»

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 30 novembre 2022) NEWS TV.Guarnieri diviene messo a tacere da una dama del Trono Over che nello stesso momento riceve tutto il supporto da parte del pubblico. Ecco infatti che, replica alle affermazioni diche secondo lei sono assolutamente sconvenienti. Cosa si sono detti. >> “”, Luisa Monti ricoverata d’urgenza: le sue condizioniGuardiani dista attualmente uscendo con la corteggiatricema, nella puntata di oggi mercoledì 30 novembre ha dichiarato di non provare sentimenti per lei. Infatti durante la ...