Taylor Mega | i look dell’influencer più discussa | “Quale preferite?”-Video

Libero Magazine

pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come "Guest" per qualche giorno. Dopo la breve "apparizione" complimentarsi con la sua amica speciale Giaele De Donà, l'influencer ...Secondo rumor diventati sempre più insistentisarebbe pronta ad entrare nella casa del GF Vip dove sono presenti due sue ex fiamme, Alberto De Pisis e Giaele De Donà.al GF Vip Secondo i rumor in circolazione... Gf Vip, Taylor Mega nella Casa: i ragazzi vanno fuori di testa Il Grande Fratello Vip continua a stupire il suo appassionato pubblico, che lo ringrazia seguendo con attenzione tutti i risvolti della Casa più spiata d’Italia. E, ora, arriva un’altra entusiasmante ...TREVISO - Si era parlato di un solo week end, ma lo cose sarebbero andate diversamente. Torna al centro del gossip una delle piu' chiacchierate concorrenti di questa edizione del Gf Vip: ...