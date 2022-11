(Di mercoledì 30 novembre 2022) In materia di iscrizione all'Albo dei, inoltre, la norma amplia la platea, in aggiunta ai 345che hanno superato il corso - concorso pubblicato in Gazzetta ufficiale del ...

Funzione Pubblica

"Con questa norma - commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo - diamo una prima risposta alla gravosa e condivisa problematica della carenza dei, ...'Con questa norma - commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo - diamo una prima risposta alla gravosa e condivisa problematica della carenza dei, ... Segretari comunali, fondi in manovra per i piccoli Comuni Il consiglio comunale è iniziato alle 20.01 ed è terminato alle 23.01. Tre ore intense e ricche di partecipazione. L’ordine del giorno prevedeva ben sette punti di cui quattro di competenza dell’asses ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 nov - Un sostegno economico ai piccoli Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti per il trattamento economico del segretario comunale, a partire dall'anno ...