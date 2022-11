Quindicesima giornata Serie B 2022 2023 | le designazioni arbitrali

Today.it

La gara Benevento - Palermo valevole per ladel campionato di Serie BKT, in programma domenica 4 dicembre p.v. alle ore 18:00 presso lo stadio "Ciro Vigorito", sarà diretta da Niccolò Baroni di Firenze. Assistenti ...Sarà Venezia - Ternana l'anticipo che aprirà il prossimo turno, domenica si chiude con Benevento - ... Serie B, quindicesima giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming Serie B quindicesima giornata, capitani in campo con le fasce speciali della Fondazione Polito - picenotime.it - IT ...Ascoli Calcio, partite a pressione su spazi ridotti per i bianconeri. Ultimo turno di stop per Collocolo - picenotime.it - IT ...