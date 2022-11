Mondiali | Zaccheroni | partite più belle con le 5 sostituzioni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La regola delle cinque, introdotta in via temporanea dall'Ifab durante la pandemia per agevolare i giocatori e resa permanente lo scorso luglio 2022, ha "cambiato in meglio il gioco", ...

