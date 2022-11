LIVE Sci alpino | Seconda prova discesa Lake Louise in DIRETTA | comanda Puchner | ma Goggia è seconda

(Di mercoledì 30 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMADIMASCHILE A BEAVER CREEK 20.21: Ritardo particolarmente elevato per Corinne Suter. La svizzera accusa addirittura oltre un secondo e mezzo (+1.72) da. 20.19: Dura poco la leadership di, perchè l’austriaca Mirjamvola in testa con 46 centesimi di vantaggio sull’azzurra. Una prestazione sicuramente importante per una delle rivali di Sofia nella tre giorni canadese. 20.18: SOFIAAL COMANDO! La bergamasca ha spinto in questae va in testa con 28 centesimi di vantaggio su Haehlen. Ecco il graffio della campionessa azzurra. 20.17: Cambia la testa ...

Messi è in campo come Alberto Tomba su una pista da. Se parte in slalom è difficile fermarlo. Tutti ci provano ma lui continua a segnare e a fornire assist. Non è così facile fermarlo. Sono ...... valevole per la Coppa del Mondo femminile 2022 - 2023 dialpino. La prova non avrà copertura televisiva, mentre non mancherà la consueta DIRETTAscritta su OA Sport. PROGRAMMA SECONDA PROVA ...Appuntamento a Beaver Creek, negli Stati Uniti, in questo weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino. Mentre le donne scenderanno in pista a Lake Louise, in Canada. In particolare ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa di Lake Louise (Canada) valevole p ...