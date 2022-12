L’astronauta Paolo Nespoli in visita a Mediglia

Nota della redazione: Forbes Advisor potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. Le opinioni e le valutazioni dei nostri redatto ...I governi dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per un tetto al prezzo del petrolio russo trasportato via mare di 60 dollari al barile, con un meccanismo di regolazione per manten ...