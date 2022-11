La SRR assume 2 tecnici | un amministrativo e un tecnico andranno invece al comune di Monreale

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 30 novembre 2022)– Passeranno a breve da 5 a 7 le unità in organico alla SRR (la Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti) Palermo Provincia Ovest. Ai 5 dipendenti a tempo indeterminato si aggiungeranno altri due colleghi, ma il loro sarà un contratto a tempo determinato e a 16 ore settimanali. La SRR Palermo Provincia Ovest si occupa dell’organizzazione territoriale, dell’affidamento, della disciplina, del monitoraggio e del controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale costituito da 23 comuni della Provincia di Palermo. In seguito ad un atto di interpello, pubblicato prima dell’estate, sono state selezionate due unità tecniche tra coloro che hanno risposto all’invito. Il personale è stato individuato tra quelli inseriti una graduatoria interna, formata da personale ex ATO Alto Belice Ambiente. ...