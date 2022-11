Fibrosi polmonari | diagnosi ancora difficile per pazienti con ' fiato corto'

La Svolta

Roma, 30 nov. - Rappresentano il 25 - 30% dell'attività pneumologica ospedaliera. Tuttavia, le fibrosi polmonari oltre al pesante impatto della diagnosi e della prognosi, sono gravate da un complesso e macchinoso iter diagnostico. Risultato Non tutti i pazienti, con il tipico 'fiato corto', peraltro ancora in corso, ci occuperemo dei pazienti con patologie croniche respiratorie, come l'enfisema, l'asma, la bronchite cronica, le fibrosi polmonari, le bronchiectasie'. Impegno a trovare risposte terapeutiche efficaci per tutte le persone con fibrosi cistica con un nuovo progetto sull'editing genetico volto a correggere, direttamente all'interno delle cellule, il difetto.