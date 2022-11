Elefanti ubriachi si addormentano per ore nella foresta | avevano bevuto il mahua

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L'episodio è singolare. Una mandria diimmobile, con tutti gli esemplari dormienti . E' accaduto in India dove numerosisono rimasti addormentati per oredi anacardi di ...

L'episodio è singolare. Una mandria diimmobile, con tutti gli esemplari dormienti . E' accaduto in India dove numerosisono rimasti addormentati per ore nella foresta di anacardi di Shilipada, nello stato dell'Odisha, dopo essersi apparentemente "ubriacati" con il mahua , un liquore locale contrassegnato per ...Gli abitanti di un villaggio indiano si sono trovati davanti una dozzina diriversi per terra. Hanno subito pensato al peggio, ma quando hanno visto che i grandi vasi ...che erano. ...L'episodio è singolare. Una mandria di elefanti immobile, con tutti gli esemplari dormienti . E' accaduto in India dove numerosi elefanti sono rimasti ...Scoperti dagli abitanti di un villaggio ai margini della foresta di anacardi di Shilipada, nello stato dell’Odisha, dormivano vicino ai vasi di ...