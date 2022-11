(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma, 30 nov. - E' stata presentata questa mattina daladi lavoro condivisa per la costruzione di un progetto candidabile aidel Piano nazionale di ripresa e ...

Adnkronos

... segretario della X Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, intervenendo questa mattina alla presentazione del 'PnrrAcamdemy' primo ...Roma, 30 nov. " E' stata presentata questa mattina da Pnrrla prima metodologia di lavoro condivisa per la costruzione di un progetto candidabile ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, realizzata da FB & Associati, con il ... Da Imid Academy la prima metodologia per accedere ai fondi Pnrr Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - E' stata presentata questa mattina da Pnrr Imid Academy la prima metodologia di lavoro condivisa per la ...Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - "La metodologia presentata oggi è vincente. Aver visto a questi tavoli tanti professionisti che si occupano di ambiti diversi, ma che fanno sinergia e riescono ...