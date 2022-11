Calcio | Mondiali 2022 | la Francia vuole chiudere in bellezza la fase a gironi | la Tunisia va a caccia dell’impresa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sorge il sole su un’altra giornata aidiche si stanno svolgendo In Qatar. Quest’oggi si disputeranno altre quattro partite valide per la terza e ultima giornata dellae tra queste ci sarà anche la sfida tra(gruppo D). Si giocherà alle ore 16:00 all’Education City Stadium di Al Rayyan. I transalpini arrivano a questo incontro in seguito ai successi contro Australia (per 4-1) e Danimarca (2-1), risultati che hanno permesso ai ragazzi di Didier Deschamps di conquistare sei punti in due incontri e di strappare il pass per gli ottavi di finale con una giornata di anticipo. L’unico vero grande obiettivo di oggi sarà dunque ottenere almeno il pareggio per vincere senza problemi il gruppo D. Dall’altra parte, invece, la ...