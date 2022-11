Andrè Onana non ci sta | arriva l’attacco pubblico a Rigobert Song

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tornato in Italia Andrecontinua ad esprimere il dissapore per quanto avvenuto con la sua nazionale, “sono un uomo con dei valori” Non sembra essere ancora volato via il polverone alzatosi su Andredopo l’abbandono con anticipo della sua nazionale impegnata in Qatar. Per il Camerun comunque c’è poco da fare ma il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Commenta per primo Il portiere dell'Interha parlato prima di lasciare la Nazionale del Camerun ed il ritiro del Qatar per fare rientro in Europa, prima di volare in patria per qualche giorno di vacanza. Queste le sue parole ...Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Inter Continua la bufera post Mondiale per il portiere dell'Inter, André, che ha lasciato il Qatar dopo la discussione avuta con il ct Rigobert Song. L'estremo difensore ha voluto dire la sua con una storia Instagram: 'Voglio esprimere il mio affetto per il mio Paese ...