Al via 5^ edizione di ' Valori in Campo' di Gruppo Cap per promuovere inclusività e sostenibilità

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Tre progetti dedicati allazzazione dello sport femminile, 6 quelli dedicati alla promozione dell'e della parità di genere, 3 le iniziative che utilizzano lo sport per sensibilizzare rispetto alla risorsa idrica e 2 dedicati all'ambiente e alla. Al via la quintadiin, il progetto biennale diCap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, che ha l'obiettivo di utilizzare lo sport come veicolo per la sensibilizzazione rispetto afondamentali per la costruzione del mondo di domani. Il progettoinè stato presentato oggi presso la nuova sede diCap a ...

Avvenire

... film d'animazione e storie di progettisti di ieri e di oggi, il programma della 10adel ... Gae, prodotto da Sky Arte, il Festival ha preso ilcon una serata - evento nel gremito Salone d'......alle scommesse mondiali di calcio in Italia I migliori siti di scommesse sui mondiali in ... Bonus: 4,8/5 L'dei mondiali 2022 interessa indubbiamente milioni di scommettitori, motivo per ... Al via la IX edizione di "Coding girls" Carletto, il camaleonte più goloso e istrionico dell’universo, torna protagonista della nuova consumer promo “Chi ha mangiato i Sofficini”, on air in queste settimane. Acquistando uno tra i prodotti ...Presentata a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, la quattordicesima edizione di "Facciamo un Pacco alla camorra", progetto di contrasto alla criminalità ...