Ucraina | Zelenska | non basta vittoria ma serve giustizia

"La vittoria non è l'unica cosa di cui abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di giustizia". Lo ha detto la first ladyOlenaparlando davanti ai parlamentari britannici a Westminster. Facendo eco all'intervento dello Speaker dei Comuni Sir Lindsay Hoyle, che aveva paragonato il conflitto in..."Parlate. Venite allo scoperto". È l'appello lanciato ieri dalla First lady, Olena, alle donne che durante la guerra tra Mosca e Kiev stanno sperimentando la violenza sessuale come arma di distruzione di corpi e anime. La moglie del presidente Volodymyr ...(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'esercito russo ha attaccato l'ospedale regionale di Kherson, il presidente Zelensky è stato informato: lo rende noto ..."Quando parlo dell’Ucraina, parlo di un popolo martirizzato ... capito che al momento non era necessario.Ho parlato due volte al telefono con il presidente Zelensky. E in generale lavoro ricevendo ...