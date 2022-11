TS – “Una nuova formazione per vincere ancora”

(Di martedì 29 novembre 2022) 2022-11-29 00:57:57 Torino, l’ultimo titolo di TS: TORINO – Pochi minuti dopo l’annuncio clamoroso delle dimissioni dell’intero CdA della Juventus, Andrea Agnelli ha scritto una lettera a tutti i dipendenti bianconeri in cui rivendica i “risultati straordinari” ottenuti: “Cari tutti, giocare per la Juventus, lavorare per la Juventus; un unico obiettivo:. Chi ha il privilegio di indossare la maglia bianconera lo sa. Chi lavora in squadra sa che il lavoro duro batte il talento se il talento non lavora duro“. Juventus, la lettera di Agnelli “La Juventus – continua – è una delle più grandi società al mondo e chi vi lavora o gioca sa che il risultato è figlio del lavoro di tutta la squadra. Siamo abituati per storia e Dna a. Dal 2010 abbiamo onorato la nostra storia raggiungendo risultati straordinari: lo Stadium, nove scudetti maschili ...

BasketUniverso

La stazione coi treni Av sarà interconnessa con la stazione di Santa Maria Novella con nuovo people - mover, linea 2 del tram già in esercizio efermata ferroviaria di superficie in via ...Nellaserie Netflix ideata da Tim Burton, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Mercoledì , Jenna Ortega ha saputo regalare agli spettatorigrande performance , grazie anche ad alcune ... Kemba Walker ha trovato una nuova squadra in NBA Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il traffico su questo sito web e migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cook ...TORINO (ITALPRESS) – Terremoto in casa Juventus: via tutto il Consiglio di amministrazione e anche Andrea Agnelli lascia la presidenza. La ...