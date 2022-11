L’effetto dei disordini in Cina sulle scelte Opec

Leggi su formiche

(Di martedì 29 novembre 2022) I prezzi del petrolio sono balzati del 3% la mattina di martedì 29 novembre, nella speranze di un allentamento dei rigidi controlli cinesi sul Covid conseguenti alle rare proteste nelle città cinesi durante il fine settimana. “I futures corrono augurandoci che qualcosa cambi, e qualche segnale lo abbiamo già fiutato”, spiega in modo riservato una fonte dal mondo finanziario. Ma non c’è niente di sicuro: ossia non è per niente detto che il Partito Comunista Cinese decida di accettare le istanze di chi protesta e di concedere l’allentamento delle misure restrittive su cui ha investito parte della propria immagine, narrando la propria efficienza nella risposta all’epidemia. Soprattutto è tutt’altro che sicuro che deciderà di farlo adesso, dopo che i lockdown generali erano stati trasformati in forme più puntuali e specifiche settimane fa, accettando (anche se non pubblicamente) il ...