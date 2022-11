Il Mondiale si fa duro. E Iran-Usa è una pentola a pressione extra-calcistica

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 29 novembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernali della storia. Fulvio. Da oggi si fa serissima. Non avremo più quattro partite spalmate al giorno, che vuol dire che non staremo dalla mattina alla sera davanti alla tv, ma dovremo vedere due partite contemporaneamente, che comunque non è facile. E poi, ogni volta che giocano ci sarà un verdetto. Chi va avanti, chi torna a casa. Insomma, tira sempre più forte aria die dobbiamo cominciare a fare i bilanci girone per girone. Pronto? Giuseppe. Sono nato pronto! Anche se unpassa alla storia solo dagli ottavi in poi, e insomma ci stiamo appena solo riscaldando. Stasera, poi, ho idea che il calcio si farà un attimo da ...