GfVip | Sonia Bruganelli attacca Giulia Salemi | “Ti consiglio di puntare sul fisico”

(Di martedì 29 novembre 2022) Scintille tranella diciannovesima puntata del “Grande Fratello Vip”. A sollevare il polverone in studio le diverse opinioni sulla controversa relazione tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.si è schierata in difesa della modella venezuelana: “Chi ha dimostrato di fare una brutta figura è lui e non tu stasera – ha commentato l’influencer – quindi forza, perché sei una regina da reality e tira fuori le unghie e gli artigli”.è entrata nello studio del reality show indossando una tuta e un paio di scarpe da ginnastica, un outfit completamente diverso rispetto a quelli glamour sfoggiati fino a oggi. Impossibile da parte del conduttore Alfonso Signorini non notarlo: “Saluto la nostra ...

Durante l'ultima puntata su Canale 5 del GF Vip si è accesa la tensione in studio tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli. Tutta colpa di Antonino Spinalbese e del suo atteggiamento nei confronti di Oria