Galles-Inghilterra le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 29 novembre 2022) . Ultima chiamata per Bale e soci: una vittoria potrebbe comunque non bastare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da England football team (@england) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Se per gli USA la vittoria è obbligatoria, per ilpotrebbe addirittura Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.