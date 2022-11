Clarence Gilyard Jr | addio alla star di «Die Hard» e «Walker | Texas Ranger»

(Di martedì 29 novembre 2022) È morto all’età di 66 anniJr, celebre attore di «Die» e «». È mortoJr: attore e accademicoJr in DieA comunicare la notizia della sua morte è l’Università del Nevada, Il College of Fine Arts di Las Vegas, doveinsegnava cinema e teatro. Nel comunicato non hanno condiviso le cause del decesso. Una carriera, quella di, fortunata e longeva, tra cinema, televisione e teatro “ha attraversato quasi cinque decenni”.conquista la notorietà grazie al film cult Die– Trappola di cristallo (1988) con ...

