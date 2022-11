Allevamenti | l’On Brambilla | “Senza gabbie è possibile | spendere di più per il benessere animale”

Leggi su italiasera

(Di martedì 29 novembre 2022) “Al governo del mio paese, e agli stessi operatori economici del settore, chiedo di appoggiare convintamente la transizione ad un allevamentoper il quale si è già impegnata la commissione europea”. Lo ha detto oggi. Michela Vittoria, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, intervenendo al convegno “”, organizzato a Roma dalla coalizione “End the cage age”, promotrice dell’omonima Iniziativa dei cittadini europei (ICE) per lo stop all’allevamento in gabbia che ha raccolto 1,4 milioni di firme. Tra le ragioni che militano per la transizione, l’ex ministro ha ricordato la risposta positiva della commissione europea e l’impegno a presentare una proposta in materia entro l’anno prossimo ...