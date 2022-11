Ad Amici 22 | Rudy Zerbi chiede ben sei eliminazioni

22', le emozioni dell'undicesima puntata DICIANNOVESIMA PUNTATA 'Grande Fratello Vip', la ... Il provvedimento diZerbi - Dopo la puntataZerbi invia una lettera agli allievi, spiegando ......poco i professori di, che non hanno nascosto la loro delusione nei confronti dei propri allievi. Allievi che si sono ritrovati di fronte ad una proposta shock. Una proposta che arriva da...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Rudy Zerbi è furioso per il comportamento tenuto dagli alunni di Amici 22 e ha chiesto alla produzione che vengano presi dei provvedimenti molto seri, che comporteranno l’eliminazione di sei concorren ...