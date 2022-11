San Severino delle Marche | uccide la madre con una forbice poi tenta di dare fuoco alla casa

(Di lunedì 28 novembre 2022) E’ una storia difficile da raccontare quella che arriva dalle. E’ la storia di un uomo che ha ucciso sua, la storia di una persona che forse avrebbe dovuto avere aiuto, prima di arrivare a commettere questo atroce omicidio. Michele non stava bene, lo raccontano anche i vicini diche sono sotto shock. Non avrebbero mai pensato a un omicidio. Michele ha ucciso sua, Maria Bianchi 84 anni, usando una. I fatti a San, in provincia di Macerata. L’uomo, un 55enne, aveva da tempo problemi psichici. Omicidio nelle: donna uccisa con unaIl dramma è avvenuto nell’appartamento dove i due abitavano insieme e che si trova in via Raffaello, vicino ...

Una donna di 84 anni è stata uccisa a colpi di forbici dal figlio di 56 anni, in cura da tempo per problemi psichici, che poi ha tentato anche di dare fuoco al corpo aMarche (Macerata). Il fatto, riferiscono oggi i media locali, è avvenuto nell'appartamento dove i due abitavano insieme e che si trova in via Raffaello, la stessa strada della caserma dei ...Una donna di 84 anni è stata uccisa a colpi di forbici dal figlio di 56 anni, in cura da tempo per problemi psichici, che poi ha tentato anche di dare fuoco al corpo aMarche (Macerata). Il fatto, riferiscono oggi i media locali, è avvenuto nell'appartamento dove i due abitavano insieme e che si trova in via Raffaello, la stessa strada della caserma dei ...San Severino M. (Mc). Un altro femminicidio nelle Marche. Stavolta è stato un figlio ad un uccidere la madre. E' accaduto ieri a San Severino, in via Sanzio. Un uomo di 56 anni, Michele Q. ha colpito ...SAN SEVERINO - Prima la colpisce a morte con le forbici sfregiandole il volto, e poi tenta di darle fuoco. La tranquillità dell’ultima fredda domenica di novembre, a San ...