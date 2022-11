ilGiornale.it

"S aranno utilizzati solo come opzione di forza mortaleil rischio di perdita di vite umane ... A proposito, ecco cosa dice l'Unione Europea sui robot...a fare da babysitter per il figlio di un mega - boss locale e difenderlo da una serie diche ... come Scott ormai può fare solocomanda lui, ma è anche un esercizio in consapevolezza che ... Quando il killer di Prati massacrò un barista Giandavide De Pau, il killer delle donne di Prati, ha aggredito fino a provocare il distacco della cornea anche un barista ...(ANSA) - FOGGIA, 28 NOV - "Sono pentito, non volevo uccidere nessuno. Era meglio che mi uccidevo io": ha confessato Giuseppe Rendina, 45 anni di Trinitapoli (Bat), in carcere con l'accusa di avere ucc ...