Qatar 2022 | Iran-Stati Uniti | la partita che va oltre i Mondiali

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – Lache vasi gioca martedì sera, in, ma a mettere contro le due nazionali sono, prima ancora del calcio di inizio, la storia, la geopolitica, i diritti civili. E a scaldare la vigilia è anche una provocazione diffusa via social dall’account ufficiale della nazionale americana, che ha volutamente contraffatto la bandieraiana, eliminando il simbolo della Repubblica islamica. Una provocazione, durata 24 ore, scelta per esprimere il sostegno ai manifestanti che a Teheran lottano contro la repressione del regime. Postando la classifica del gruppo B del Mondiale, è stata sostituita la bandiera ufficiale con una copia vistosamente artefatta, con le sole bande orizzontali verde, bianca e ...

È stato chiesto che gli Stati Uniti vengano sanzionati con una squalifica di 10 partite, il che significherebbe la sua automatica estromissione dai Mondiali in. 'Hanno rimosso il nome di Dio ...Mondiali, l'ex miss Croazia super sexy sugli spalti indigna il. E ora rischia di essere arrestata Messi e Ronaldo e la foto con gli scacchi: 'Posizione dei pezzi non casuale'. Il dettaglio che ...Il Torino ha ripreso oggi gli allenamenti presso lo stadio Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica alla quale hanno partecipato anche elementi della formazione Primavera. Terapie ...Oltre 700 detenuti sono stati rilasciati dalle carceri iraniane dopo che la nazionale di calcio ha vinto la sua prima partita durante i Mondiali in corso in Qatar. Lo rende noto Mizan. La “grande ...