Non ti vorrei rattristare ma Merlino a Veltroni | gelo in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) "Non ti, so che non ami parlare di Pd in questa fase e ti posso anche capire, ma...": Myrtasi è rivolta così a Walter, suo ospite ina L'Aria che tira su La7. "No, non mi", ha risposto l'ex segretario dem. Ma la conduttrice ha fatto comunque la sua domanda: "La sinistra in questa fase è capace di essere la paladina della libertà o se la sta scordando pure la sinistra la libertà?". "La libertà è un tema che dovrebbe riguardare tutti - ha risposto- è stata confiscata anche da 'sinistra' nei Paesi dell'Est prima dell'89. La sinistra, almeno quello che è scritto nel mio cuore con questo nome, dovrebbe essere più attenta alla difesa dei valori. A me colpisce quello che sta succedendo in Iran. In ...