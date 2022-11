Messi | l’entourage smentisce i contatti con l’Inter Miami

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nelle ultime ore, il Times ha scosso completamente il mondo del calcio, annunciando come Lionelfosse ad un passo dal. Sull’attaccante argentino, impegnato nel Mondiale in Qatar, si è vociferato più di una volta di un possibile approdo in MLS al termine del contratto con il PSG. Secondo i media inglesi se l’accordo condovesse concretizzarsi renderebbe il 35enne argentino il calciatore più pagato nella storia della MLS, a partire dalla prossima stagione. Il club di cui è presidente e co-proprietario David Beckham vorrebbe portare aanche Cesc Fabregas e Luis Suarez, a partire dall’anno prossimo. Gli statunitensi sono fiduciosi che la Pulga possa firmare e ufficializzare l’accordo già dopo il Mondiale in Qatar, lasciando il PSG a scadenza di ...