Marco Bellavia rivede Pamela Prati e le fa un invito davvero speciale

Si parte con, che da giovanissimo aveva affiancato Cristina nella fiction cult Love me Licia , trasposizione in carne e ossa del mitologico cartone Kiss me Licia . 'Ci vogliamo bene, ...Leggi Anche Per Pamela Prati fiori e una dolce dedica da parte disembra fare proprio sul serio e anche Pamela Prati non intende fare passi indietro. Lui ospite di Silvia Toffanin a ' Verissimo ' si è spinto a dire che il suo cuore è ...L'ex conduttore a "Verissimo" conferma i suoi sentimenti e poi festeggia il compleanno della showgirl con lei e con un dono simbolico ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...