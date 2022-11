Manovra blindata | saremo qui a schiacciare il bottone Così Giorgetti al Mef tarpa le ali ai deputati della Lega

(Di lunedì 28 novembre 2022) Da Palazzo Chigi è arrivato un segnale, forte, alla maggioranza che il testo è semi-blindato. Inoltre, non si può sconfessare in discussione il vicesegretarioSegui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

Fonti di governo ai massimi livelli, molto vicine alla premier Giorgia Meloni, assicurano ad Affaritaliani.it che i capisaldi dellalicenziata dal Consiglio dei ministri qualche giorno fa non ...Quindi Giorgia Meloni èa Palazzo Chigi'. Insomma, il ragionamento del giornalista è che oggi accade qualcosa che non era mai successo a un governo della Seconda Repubblica. Quanto dura la ... Manovra (quasi) blindata. In Aula solo piccoli aggiustamenti. Esclusivo "Saremo qui a schiacciare il bottone": nemmeno Salvini potrà proporre modifiche sostanziali a un testo già "semi-blindato" ...La Legge di Bilancio arriverà alle Camere lunedì 28 novembre: a questo punto le misure, grandi e piccole, acquisteranno la loro completezza, nei dettagli normativi ma anche negli importi, con costi e ...