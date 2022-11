Juventus-Agnelli | tutta la verità sulle dimissioni | rivelazione in diretta

(Di lunedì 28 novembre 2022) Laha visto lein blocco dell’intero CdA, un vero e proprio fulmine a ciel sereno: lasull’accaduto è arrivata in. Laè piombata nel caos dopo la notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno nell’ambiente torinese. Il CdA del club bianconero si è dimesso in blocco, provocando un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Perché Andreasi è dimesso Perché il presidente Andrea, il suo vice Pavel Nedved e tutto il cda dellas i è dimesso La società è coinvolta nell'indagine Prisma, aperta ...... "Scelta coraggiosa, quella del CdA della, soprattutto in prossimità del centenario di presidenza degli. Un immenso grazie al Presidente per questi anni meravigliosi. Mai frase è ...si può parlare di vero e proprio temporale in casa Juventus. Colpo di scena clamoroso con le dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione arrivate nel corso di un'assemblea straordinaria. Dopo ...Maurizio Scanavino è il nuovo direttore generale. Terremoto alla Juventus: Andrea Agnelli si è dimesso da presidente al termine di un Consiglio d'amministrazione straordinario del club in cui tutti i ...