Genoa | Alexander Blessin verso l’esonero | i possibili sostituti

(Di lunedì 28 novembre 2022)pare essere molto vicino dall’essere esonerato dal. Nonostante il terzo posto in classifica e una squadra in piena lotta per la promozione, il tecnico tedesco paga la brutta prova dell’ultimo turno in casa del Perugia. La seconda sconfitta nelle ultime quattro partite a seguito di una prova non entusiasmante da parte della compagine genovese. Il Grifone, infatti, non è mai riuscito ad esprimere il gioco che ci si aspettava tenendo conto dell’ottimo livello della rosa a disposizione. Un avvio di stagione altalenante che non ha convinto appieno la fiducia della società rossoblù. Una certa rilevanza hanno avuto le parole ai microfoni nel post-partita di Perugia con l’allenatore visibilmente deluso dal risultato e della prestazione dei suoi paragonando i suoi calciatori a dei “dilettanti”....

Dopo la sconfitta di Perugia, il Genoa riflette e il destino di Blessin è ormai segnato. La società rossoblù sembra decisa a cambiare e per la panchina prende piede l'ipotesi del ritorno di Aurelio Andreazzoli. L'esonero di Blessin è semplicemente l'unica soluzione attuabile in casa Genoa per uscire da una crisi inaspettata ma evidente. Alexander Blessin guiderà la seduta di scarico prevista questo pomeriggio al Signorini e già in programma come di consueto. Il tecnico tedesco, sconfitto dal Perugia, il suo destino resta comunque appeso a un filo. Alexander Blessin è sempre più lontano dalla panchina del Genoa dopo l'ennesimo scivolone in campionato in casa del Perugia. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb in serata potrebbe esserci un'accelerata.