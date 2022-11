Calendario Coppa del Mondo combinata nordica Lillehammer 2022 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Seconda tappa per ladeldi: dalla Finlandia alla Norvegia, si passa da Ruka a. Entrano in scena anche le donne: saranno dunque in contemporanea le competizioni, sia al maschile, che al femminile, nel week-end. Al femminile da disputare due Gundersen con la prova di fondo da 5 km, mentre al maschile la distanza da percorrere sugli sci stretti sarà doppia. Andiamo a scoprire ilcompleto.DELVenerdì 2 dicembre  Ore 10.00 Salto femminile Ore 12.00 PCR maschile Ore 14.30 5km fondo femminile Sabato 3 dicembre  Ore 8.45 Salto maschile Ore 10.35 Salto femminile Ore 14.05 10km fondo maschile Ore ...