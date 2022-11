Sudtirol-Ascoli 2-2 | il tabellino

I risultati del pomeriggio: Brescia - Spal 2 - 0, Cittadella - Cosenza 1 - 1, Como - Bari 1 - 1, Frosinone - Cagliari 2 - 2, Perugia - Genoa 1 - 0,2 - 2. Alle 18: Palermo - Venezia.Le probabili formazioni di(4 - 4 - 2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, D'Orazio; De Col, Tait, Nicolussi Caviglia, Rover; Mazzocchi, Odogwu. Allenatore: Bisoli(3 -...È una giornata importante in Serie B, soprattutto per la vetta della classifica. Il Cagliari pareggia in extremis contro il Frosinone, pari anche per il Genoa Il programma della 14esima giornata di ...I biancorossi strappano il pareggio grazie alla rete di Rover a sei minuti dalla fine e si confermano nelle zone alte della classifica. Mister Bisoli conferma la propria imbattibilità ...