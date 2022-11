Salvo per miracolo Giovan Giuseppe di Massa | L’uomo di fango

ciociariaoggi.it

I soccorritori stanno facendo arrivare un'autobotteprovare a fornire loro acqua ma è possibile ... 2022 - 11 - 27 16:24:47 Infamiglia bloccata in casa È stata tratta inuna famiglia di ......PALERMO - "Sono in stretto e continuo contatto con il capo della Protezione civile regionale... Mi riservo, una volta avuta la relazione sui danni, di dichiarare lo stato di calamitàquelle ... Investe un branco di cinghiali: tre sono morti. Conducente salvo per miracolo Gli hanno salvato la vita. Due poliziotti di New York e un passante si sono precipitati sui binari della metropolitana, per tirar su un uomo che era caduto accidentalmente e che da ...Le telefonate registrate dai carabinieri subito dopo la caduta della frana. Un uomo chiama da via Celario: "Siamo bloccati in casa, non avete idea di quello che è successo" ...