Mondiali 2022 | Theo Hernandez fa felice la Francia a suon di assist - Sport - Calcio - quotidiano net

Scelta obbligata di Dechamps dopo il forfait del fratello Lucas, il difensore del Milan è diventato subito ...' Non sono un medico, ma sono sicuro che Neymar e Danilo ritorneranno a giocare in questa Coppa del Mondo ', ha detto un ottimista Tite. Marquinhos ha poi svelato: ' Neymar ha una tale voglia di ...Gara da dentro o fuori per la Germania che, dopo il clamoroso ko all'esordio contro il Giappone, non può più sbagliare. Di fronte una Spagna che nel primo match ha… Leggi ...Il girone G dei Mondiali Qatar 2022 arriva alla seconda tornata e il match clou del gruppo è senza dubbio Brasile - Svizzera. Dal risultato di questa partita, infatti, si configurerà la classifica del ...