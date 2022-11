Giulia De Lellis apre la porta di casa così | corpetto nero e curve pericolose

(Di domenica 27 novembre 2022) La sua bellezza è travolgente e manda completamente fuori di testa i suoi fan; impossibile non restare colpiti daDe. Iniziamo, nel parlare diDe, con il discorso sentimentale e da questo punto di vista bisogna menzionare sia il libro, uscito nel 2019, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! (dove racconta le sue vicende sentimentali non felici) sia la bellissima storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta. InstagramSuDedobbiamo parlare di una serie di difficoltà tra cui quelle relative al Covid; l’influencer, infatti, ha dovuto affrontare la positività per ben due volte. Nel primo caso i problemi maggiori arrivarono dopo essersi negativizzata con la Decostretta a recarsi in ospedale per le reazioni ad ...

Decitata a Uomini e Donne dal tronista Federico Nicotera. Maria De Filippi non gradisce e interviene. In questi ultimi giorni a Uomini e Donne, il noto programma di Canale 5 gli animi ...... 'Mi stai iniziando a scemare...' Quest'ultimo però non c'è stato a subire passivamente le critiche, arrabbiandosi duramente e tirando addirittura in mezzo ancheDe: Maria De Filippi ...Giulia De Lellis fa impazzire tutti con l'ultimo scatto pubblicato su Instagram. Il vestitino è troppo piccolo.Giulia De Lellis citata a Uomini e Donne dal tronista Federico Nicotera. Maria De Filippi non gradisce e interviene. In questi ultimi giorni a Uomini e Donne, il noto programma di Canale 5 gli animi ...