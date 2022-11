El Kaouakibi | “Felice per il rientro | ora possiamo giocarcela con tutti”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRaggio Calabria – Quarantacinque minuti per Hamza Elnel pari tra Reggina e Benevento al Granillo. Il difensore è tornato in campo dopo un lungo periodo di stop e ben due operazioni risultando efficace nel ruolo di terzino destro nella fase più calda della gara. Le sue dichiarazioni:– “Sono molto contento, oggi ero emozionato perché ho passato un momento molto difficile in quanto mi sono operato due volte. C’era molta fiducia sulla condizione, ringrazio lo staff medico e chi mi ha aiutato”. Ruolo – “Sono a disposizione del mister, posso dare una mano sia nella difesa a tre che nella difesa a quattro. Ho fatto sia il terzo che il quarto che il quinto quindi può utilizzarmi dove ritiene più opportuno. Sono molto contento della prestazione di oggi anche se chiaramente manca ancora un po’ a raggiungere lo ...