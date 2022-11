Violenza sulle donne | il Lazio tra le prime regioni per numero di denunce

(Di sabato 26 novembre 2022) Sono 104 le vittime di femminicidio in Italia da inizio anno, di queste 86 in famiglia e 50 dentro una rene. Sempre nel 2022 gli stupri sono aumentati del 9%, 4.416 casi di cui il 92% nei confronti die 27% minori. Risultano in forte crescita (+41%) anche le chiamate alanti1522 e, sebbene molte siano richieste informative sul servizio, si registrano oltre 4 chiamate al giorno – 1.533 totali – per richieste di aiuto da parte di vittime di, un incremento dell’84% rispetto al 2019. “Laè un problema strutturale della nostra società. Non un’emergenza, ma una costante che mina alle basi il sistema di convivenza sociale. Intervenire concretamente a difesa dellerichiede ...

Il 23 novembre u.s., in occasione della giornata contro ladonne che si è tenuta il 25 novembre, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Varese hanno incontrato la cittadinanza presso la Piazza Mercanti di Saronno in concomitanza ..."Non a caso quest'anno le Giornate Viroche si sono tenute in coincidenza con la Giornata mondiale contro ladonne", ha sottolineato il professor Luciano Vasapollo, decano di economia ...È il 25 novembre del 1960, siamo a Santo Domingo, tre giovani donne di nome Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, viaggiano dentro una macchina per le strade di Puerto Plata: stanno andando a fare v ...L'intervento su viale Trieste interesserà l'intero territorio comunale, con la piantumazione di altre 500 essenze arboree ...