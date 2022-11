Violenza su donne | Malan | ' augurare morte a Meloni danno per tutte'

(Di sabato 26 novembre 2022) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Esiste un confine molto sottile tra critica everbale, e oggi le femministe di 'non una di meno' lo hanno varcato in maniera netta.laal nostro premier Giorgiaè vergognoso e fa unsoprattutto a chi ogni giorno si batte per la parità e contro lasulle. Esprimo, a nome mio e di tutti i senatori di Fratelli d'Italia, vicinanza al presidente, e mi aspetto che facciano lo stesso anche i colleghi dell'opposizione". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio. "Anche il grande striscione ‘vattene' -aggiunge- dimostra scarso rispetto verso i principi democratici visto che la leader di Fratelli d'Italia è lì ...

Per la giornata internazionale contro lasullesi è svolta l'iniziativa "Mi chiama amore". L'iniziativa, patrocinata dalla Commissione Pari opportunità della Provincia di Catanzaro e del Consiglio Regionale della Calabria , ...'Non a caso quest'anno le Giornate Viroche si sono tenute in coincidenza con la Giornata mondiale contro lasulle', ha sottolineato il prof. Luciano Vasapollo, decano di economia ma ...All'evento di Wall of Dolls un pomeriggio di spettacoli e testimonianze per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne ...Una giornata ricca di appuntamenti, fin dal mattino con una manifestazione all’istituto Comprensivo “Luigi Pirandello”, nel pomeriggio una manifestazione in Piazza La Mantia e a conclusione il momento ...