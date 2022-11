Tunisia-Australia | gol di Duke | colpo di testa vincente e 0-1 VIDEO

(Di sabato 26 novembre 2022) L’è in vantaggio. Nel match contro la, valevole per la seconda giornata del girone D dei Mondiali in Qatar 2022, gli oceanici trovano meritatamente la rete dello 0-1 e lo fanno con il solito cross dalla sinistra di Goodwin che viene leggermente deviato e arriva ache la gira diall’angolino e fa impazzire di gioia il popolo aussie. Ecco ildella rete. SportFace.

AL WAKRAH (QATAR) - Una sfida già decisiva quella trae Australi a, che si sfidano oggi (sabato 26 novembre, ore 11) allo stadio 'Al Janoub' di Al Wakrak nel match valido per la seconda giornata del Gruppo D ai Mondiali in Qatar. Una grande ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi del gruppo D al Mondiale in Qatar. Questo è il terzo incontro train tutte le competizioni: l'...L'episodio chiave della moviola del match tra Tunisia e Australia, valido per la seconda giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà il tedesco Siebert.