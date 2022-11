Pellet sempre più caro? Con questi trucchi lo sostituisci e risparmi subito | semplicissimo

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 26 novembre 2022) Ilsta diventandopiùe quindi non è più quell’occasione dio che era fino a poco tempo fa, ma adesso arrivano iper poterlo sostituire eare veramente tanto. Negli ultimi tempi gli italiani sono passati alproprio perché spaventati dai rincari sulle bollette di luce e gas. Ad ottobre le bollette di luce e gas sono aumentate addirittura del 60% e le famiglie in difficoltà sono cresciute tantissimo. Fino a dodici mesi fa ilera veramente economico e così tanti Italiani sono passati alla stufa a. Ricordiamo infatti che fino a 12 mesi fa ilcostava soltanto €5 per un sacco da 15 kg ma oggi le cose sono radicalmente cambiate.o ...