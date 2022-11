Messi segna e fa rinascere l' Argentina | 2 - 0 al Messico L' Albiceleste resta in corsa per gli ottavi

Il raddoppio arriva all'84' grazie al giovane Enzo Fernandez appena entrato in campo, servito dae in rete dopo una serie di finte in area. L'Albilceleste resta così in corsa per gli ottavi. ...Raddoppia l'Argentina con Enzo Fernandez all'87'. Il giovane giocatore del Benfica, entrato in campo da pochi minuti, riceve la palla dain area di rigore e calcia di destro a giro sul secondo palo, niente da fare per Ochoa. Ottimo l'assist di un ritrovato Leo ...“Messi, Messi, Leo Messi. il sinistro migliore del mondo. Il miglior giocatore del mondo. Da Rosario, la città del calcio”. Sono alcune delle frasi urlate da Lele Adani durante la telecronaca di ...L'Argentina è solo lui, Leo Messi. Che segna un gol che è come un lampo nel buio, poi da' a Fernandez il pallone per il 2-0 e salva la sua nazionale dal baratro. Gli uomini di Scaloni vedono le ...