Maltempo a Ischia | 13 dispersi tra cui due famiglie e un neonato Un uomo in ospedale – Il video

(Di sabato 26 novembre 2022) Stamattina intorno alle 5 a Casamicciola Terme sull’isola d’una frana dalla parte alta di via Celario ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Ci sarebbero 13. Un, travolto dal fango, è stato recuperato e salvato dai soccorritori. Nella cittadina ci sono case allagate nei primi piani, fango nelle strade, auto trascinate via. Decine e decine di segnalazioni alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Il porto è impraticabile per il mare agitato e il vento. Il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale dice che ci sono 20-30 nuclei familiari isolati e una decina di immobili crollati. Unè stato intanto trasportato inin codice rosso. ILa frana ha invaso la ...

A causa delsul territorio isolano diabbiamo anche altre situazioni di difficoltà localizzate, ma per fortuna in questo caso non di particolare gravità, come allagamenti e altre ...Casamicciola in ginocchio, sommersa da una frana. Fango e detriti ovunque, auto trascinate fino al mare. Il sindaco: 'Non sappiamo quanti siano i dispersi, è una ...Ad Ischia, il maltempo sta facendo dei danni incalcolabili. Le case, gli alberghi, uffici e negozi sono stati travolti dall’ondata di fango Un’isola praticamente divisa in due. Ad Ischia, il maltempo ...Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il Ministro Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per ...