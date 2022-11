L' Arabia torna sulla terra | la Polonia passa 2-0

(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - Dopo l'impresa con l'Argentina, l'Saudita non riesce in un altro colpaccio ed è costretta a piegarsi di fronte alla. All'Education City Stadium di Al Rayyan finisce 2-0 grazie al sigillo del centrocampista del Napoli Zielinski e al primo gol in un Mondiale di Lewandowski, ma soprattutto grazie alle parate del portiere juventino Szczesny, capace di neutralizzare un rigore ad Al Dawsari (sull'1-0) e rendersi protagonista di almeno altri due interventi provvidenziali. In attesa di Argentina-Messico, la squadra di Michniewicz sale in testa al Gruppo C a 4 punti, seguita a quota 3 proprio dagli arabi di Renard. Avvio di carattere da parte dei sauditi, che al 13' portano il primo pericolo dalle parti di Szczesny con un destro potente di Kanno, alzato sopra la traversa dal portiere della Juventus. La risposta polacca arriva soltanto a ...

L'attaccante due minuti dopoprotagonista positivo: assist per il gol di Zielinski che ... dopo aver controllato al Var un episodio dubbio in area polacca, assegna un calcio di rigore all'...Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Polonia -Saudita, match valevole per la seconda giornata del girone C dei Mondiali di Qatar 2022. ... Il direttore di garasui suoi passi e ...Sigillo del centrocampista del Napoli Zielinski e primo gol in un Mondiale di Lewandowski. La squadra di Michniewicz sale in testa al Gruppo C a 4 punti, seguita a quota 3 proprio dagli arabi di Renar ...AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – Una cinica Polonia soffre per larghi tratti ma fa sua la sfida contro l’Arabia Saudita per 2-0. Sono ...