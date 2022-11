Il fuorigioco semiautomatico sbarca in Serie A

(Di sabato 26 novembre 2022) Manca ancora l’ufficialità, ma gennaio dovrebbe essere il mese giusto per l’introduzione del, già in uso in Champions League e ai Mondiali in Qatar, anche inA. I test effettuati per sperimentare la nuova tecnologia tra gli arbitri hanno dato esito positivo, ragion per cui si attende solo l’autorizzazione definitiva di Figc e Lega prevista per la ripresa del campionato. COSA SI INTENDE PERE COME FUNZIONA? Il nuovo sistema, denominato SOAT, si baserà sulla cosiddetta “Limb-tracking tecnology”, ovvero una tecnlogia di tracciamento delle arti. Saranno presenti dalle 10 alle 12 telecamere, installate all’interno degli stadi dedide a registrare lo”scheletro” del giocatore, concentrandosi su 29 punti diversi del corpo e inviando immagini da 50 ...

... Davide Massa - Alessio Romagnoli Ilsbarca in Serie A. Da giovedì scorso, a Lissone, gli arbitri di Can A e B hanno dato il via alle prove tecniche per la nuova modalità ...Foto: LaPresseAncora non è ufficiale, ma gennaio dovrebbe essere il mese decisivo per vedere il fuorigioco semiautomatico all’opera anche in Serie A. Dopo i test positivi effettuati al Mondiale in Qatar e a Lissone ...Pasquale Salvione direttore di Corriere dello Sport per la versione digitale, parla di maxi recupero e introduzione del tempo effettivo.