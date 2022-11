Diego Maradona | confessione sconvolgente a due anni dalla sua morte

Sky Sport

Cazzo, Ivan, vivere daera impossibile, ma a lui piaceva.era un meraviglioso hijo de puta, ma aveva cuore, anima, generosità ". Caniggia parla di Messi. "Leo in campo è impressionante.Jr ha parlato ai microfoni di Sky Sport per ricordare papànell'anniversario del giorno della sua scomparsaJr ha parlato ai microfoni di Sky Sport per ricordare papànell'anniversario del giorno della sua scomparsa. Le sue dichiarazioni: ... Due anni fa la morte di Maradona: il ricordo di tutta Napoli Per non essere più chiamato Napoli ho dovuto aspettare Maradona. Mamma non voleva che facessi il comico ... presi la patente B per i blindati e ho visto tutti gli allenamenti di Diego a Soccavo. Lui è ...Perfino Diego Schwarzstein il suo medico personale che lo aiutò ... per Scaloni due totem e respinge ogni critica ma non ha neppure il coraggio di dire che ha Messi non Maradona. Neppure la sua mano.