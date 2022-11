Calcio | Mondiali 2022 Hajime Moriyasu | “Difficile non montarsi la testa dopo la vittoria con la Germania”

(Di sabato 26 novembre 2022)la clamorosacontro laal debutto neidi, il Giappone è pronto per tornare in campo per disputare la seconda partita della fase a gironi (gruppo E). La nazionale allenata dasfiderà domani alle 11:00 la Costa Rica (sconfitta per 7-0 dalla Spagna nel primo incontro) con l’obiettivo di conquistare altri tre punti importantissimi. Nella conferenza stampa alla vigilia del match,ha esordito parlando della grandissima impresa di mercoledì scorso: “Effettivamente èche lacontro lanon ci faccia montare la. È stato un successo storico”. Il ct del Giappone ha poi proseguito ...

DOHA (QATAR) - Dopo la larga vittoria all'esordio sull'Australia (4 - 1) la Francia può blindare la qualificazione agli ottavi deicontro la Danimarca nella seconda giornata del gruppo D. Sfida nella sfida per i tre milanisti Giroud, Theo Hernandez e Kjaer, sarà derby ...Ronaldo, una scenetta nella partita che lo ha consegnato alla storia deiIl massimo, nel senso di qualcosa mai fatto prima nella storia del, Ronaldo lo ha fatto poi nel secondo tempo. ...Tante le accuse mosse nei confronti della Fifa, tra cui quella di aver seriamente danneggiato l’immagine e l’integrità del calcio mondiale con la scelta del Qatar come paese ospitante la Coppa del ...Decine di migliaia di spettatori per Germania-Giappone, peccato che la gara fosse su FIFA. Decine di migliaia di spettatori per Germania-Giappone, peccato che la gara fosse su FIFA. È accaduto in Viet ...