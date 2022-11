LA NAZIONE

E' successo prima a bordo del treno e poi nei pressi della stazione. Ora il 22enne è in carcere con l'accusa di tentata rapina aggravata e porto abusivo di ...L'uomo, in stato di forte alterazione, prima si è introdotto nel giardino e poi ha cominciato a prendere aqualsiasi cosa. Il proprietario di casa, svegliato in piena notte dai rumori, ... Calci, pugni e un coltello: giovane aggredisce tre persone a Ponte San Giovanni E' successo prima a bordo del treno e poi nei pressi della stazione. Ora il 22enne è in carcere con l'accusa di tentata rapina aggravata e porto abusivo di armi ...Il 26 novembre si celebra la giornata nazionale del Parkinson, una malattia neurodegenerativa ad evoluzione lenta, ma progressiva, che coinvolge funzioni quali il controllo del movimento e l’equilibri ...